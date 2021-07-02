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    Merkez Bankası: Kurun enflasyon üzerindeki etkilerini takip edeceğiz

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202107021044873505-merkez-bankasi-kurun-enflasyon-uzerindeki-etkilerini-takip-edecegiz/

    Merkez Bankası'nın yerli yatırımcılar ile buluşmasında sıkı duruş mesajları yinelendi. Toplantıda ithalat fiyatları, döviz kuru gelişmeleri, fiyat ayarlamaları gibi unsurların enflasyon üzerindeki etkilerinin takip edileceği belirtildi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yerli yatırımcılarla bir araya geldi.

    TCMB'nin gerçekleştirdiği sunumda, kararlı sıkı duruş mesajları yinelendi. Enflasyon tahminine ilişkin "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı beklentimizi koruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Merkez Bankası'nın açıklamasında, enflasyon oynaklığının geçici olacağının tahmin edildiği belirtilirken,  döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisinin takip edileceği ifade edildi.

    TCMB'nin gerçekleştirdiği sunumda öne çıkan başlıklar şöyle:

    • "Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması iktisadi faaliyeti, istihdamı ve cari dengeyi olumlu etkiliyor. Aşılama salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına katkı sağlıyor. Bu durum iktisadi faaliyetin mal ve hizmet ayrımında daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıyor. Hizmetlerdeki gelişmeler, istihdamı da olumlu etkileyecektir. Cari işlemler dengesinde iyileşme başladı. Talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmayı sürdürüyor.
    • Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerin görülmeye başlandı. Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynaklığın geçici olacağını tahmin ediyoruz. İthalat fiyatları, döviz kuru gelişmeleri, yönetilen-yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve açılma gibi unsurların enflasyon üzerindeki etkilerini takip edeceğiz.
    • Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle krediler ılımlı seyrediyor. Makro ihtiyati tedbirlerin de bireysel kredilerde öngörülen ılımlı gelişime katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
    • Küresel enflasyon baskıları para politikalarında veri duyarlılığını artırıyor. Sıkı duruşun kararlılıkla sürdürülmesi enflasyona karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.
    • Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşu kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ettik. Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı beklentimizi koruyoruz. Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır.
    • Kararlarımızı enflasyonun düşürülmesi ve orta vadede düşük bir enflasyon ortamı yaratma amacı doğrultusunda almaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içinde, enflasyon başta olmak üzere tüm makroekonomik veri akışını göz önünde bulundurarak, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde almayı sürdüreceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.
    • Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık uygulamasında bazı değişiklikler yaptık. Düzenlemede bankalara verilen teşviklerle bankaların bilançolarında Türk lirasına yönelme motivasyonunu güçlendirmek amaçlanmaktadır."
    Etiketler:
    Takip, Kur, Enflasyon, Türkiye, Merkez Bankası
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