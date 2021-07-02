Rusya’da yatırım yapan fonlara para akışı bir haftada 70 milyon doları buldu

Rusya’daki varlık ve tahvillere yatırım yapan fonlara 30 Hazirana kadar olan bir haftalık süre içinde 70 milyon dolar yatırıldığı belirtildi.

BCS Global Markets şirketine göre, 30 Haziran'a kadar olan bir haftalık süre içinde Rus varlıkları ve tahvillerine yatırım yapan fonlara yatırılan para miktarı 70 milyon dolara çıktı.

BCS’den yapılan açıklamada, Rus varlıklarının bir hafta önceki 60 milyon dolarlık çıkışa karşılık 70 milyon dolarlık giriş aldığı kaydedildi.

BCS Global Markets, yatırımcı fonlara yönelik para akışı ve çıkışını takip eden Emerging Portfolio Fund Research (Gelişmekte olan Portföy Fon Araştırmaları) verilerini aktarıyor.