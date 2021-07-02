Hisse alım-satım uygulaması Robinhood: Dogecoin, şirketimiz için riskli

Hisse senedi ve kripto yatırım uygulaması Robinhood, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunduğu S-1 güvenlik kayıt belgesinde Dogecoin kripto parasının şirket için risk oluşturduğunu açıkladı.

Belgede “Eğer Dogecoin alışverişine olan talep düşer ve platformumuzda sunduğumuz diğer kripto paralara rağbet olmazsa şirketimiz, finansal durumumuz ve işlemlerimizin sonucu olumsuz olarak etkilenebilir” sözlerine yer verildi.

Robinhood’un S-1 belgesine göre şirketin yakın zamanlı gelir artışında Dogecoin kripto para alışverişinin kayda değer payı var. Öyle ki Robinhood’un 2021’in ilk üç ayında gelirinin yüzde 17’sini kripto para alışverişi üzerinden sağladığına, 2020’nin son üç ayında ise kripto para alışverişinden elde edilen gelirin yüzde 4 olduğuna yer verildi.

Yedi farklı kripto para üzerinden alışverişe izin veren Robinhood’un gelirlerinin yüzde 34’ünü Dogecoin oluşturuyor.

From Robinhood IPO filing. Dogecoin was the most traded crypto in the last quarter on Robinhood 😅 pic.twitter.com/OK4Vlo03KR — Simplanations (@simplanations) July 1, 2021

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