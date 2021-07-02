Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında yüzde 55 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.4 büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-haziran dönemi ve haziran ayına ilişkin 'Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporunu' yayımladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55.4 artarak 394 bin 701 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67.2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

Haziran ayında otomotiv pazarı 80 bine dayandı

Yalnızca bu yılın haziran ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 büyüyerek 79 bin 819 adet oldu.

Haziranda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 artışla 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25.6 artışla 17 bin 471 olarak belirlendi. Pazarın uzun dönem seyrini değerlendirmek için iyi bir gösterge kabul edilen 10 yıllık ortalama satışlarda da artış görüldü.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12 arttı. Otomobil satışları, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12.8, hafif ticari araç satışları da yüzde 8.9 yükseldi.

Bu yılın ocak-haziran döneminde, otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 85.8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 172 bin 595 adetle yüzde 55.6 pay ve B segmenti otomobiller de 91 bin 741 adetle yüzde 29.6 pay aldı.

Sedan yine ilk sırada yer aldı

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre bakıldığında ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41.3 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 payla SUV ve yüzde 22,6 payla da hatchback otomobiller takip etti. Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.

Söz konusu dönemde, benzinli otomobil satışları 201 bin 295 adetle pazardan yüzde 64.9 pay, alırken, dizel otomobil satışları 68 bin 451 adetle yüzde 22,1 pay, hibrit otomobil satışları 25 bin 119 adetle yüzde 8,1, oto gazlı otomobil satışları 14 bin 569 adetle yüzde 4.7 pay aldı.

Bu dönemde 891 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Yılın altı aylık döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 75.7, manuel şanzımanlı otomobillerin payı da 24.3 oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre, 'van' yüzde 77.6 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10.4 pay ikinci ve pickup da yüzde 7.2 payla üçüncü sırada yer aldı.