Vali Yerlikaya: İstanbul’umuz ihracatta rekor kırmaya devam ediyor, maşallah

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, “Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul’umuz ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. Haziran ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 artarak 7.98 milyar dolara ulaştı. Maşallah, Tebrikler” dedi.
#Türkiye ekonomisinin lokomotifi #İstanbul’umuz🇹🇷#ihracatta rekor kırmaya devam ediyor.#Haziran ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %48,6 artarak— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 3, 2021
7,98 milyar dolara ulaştı ↗️
Maşallah,
Tebrikler 👏🏻#cumartesi pic.twitter.com/hV5fvZXn46
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