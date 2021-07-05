Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE haziranda yüzde 1.94, yıllık TÜFE ise yüzde 17.53 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17.53, aylık yüzde 1.94 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.55 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 2.01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6.13 ile haberleşme, yüzde 7.05 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10.86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 26.29 ile ulaştırma, yüzde 25.69 ile ev eşyası ve yüzde 19.99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0.35 ile haberleşme, yüzde 0.80 ile sağlık ve yüzde 0.88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.50 ile ev eşyası, yüzde 4.46 ile eğlence ve kültür ve yüzde 3.82 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziran 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 55 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Memur ve memur emeklisine yüzde 5.45 enflasyon farkı

Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak.

SSK emeklisine yüzde 8.45 zam

Yaklaşık 8.5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8.45 olacak.