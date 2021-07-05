Enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL 8.70 seviyelerinden işlem görüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17.53, aylık yüzde 1.94 artmasıyla yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar/TL, 8.70 seviyelerinde işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0.3 artışla 8.6895'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0.1 üzerinde 8.6977'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre evro/TL yatay seyirle 10.3095'ten, sterlin/TL de 0.1 değer kazancıyla 12.0364'ten satılıyor.
Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0.1 üzerinde 92.32 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.
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