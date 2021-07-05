Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en fazla değişim gösteren ürünler belli oldu. Haziran ayında yüzde 51.6 fiyat artışıyla yurt içi turlar en çok zamlanan ürün oldu. En çok ucuzlayan ürünlerin başında ise yüzde 28.19 ile sarımsak geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'de haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.55 artış gerçekleşti.

Enflasyon verisiyle haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Fiyatı en çok artan ürün yüzde 51.6'lık artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

Diğer ürünler ise şu şekilde:

"Elektrikli süpürge yüzde 14.72, makyaj malzemeleri yüzde 14.60, margarin yüzde 10.98, sportif faaliyetler için yapılan ödemeler yüzde 9.97, bebek arabası yüzde 9.83, ütü yüzde 9.68, parfüm yüzde 9.67, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 9.67, yer ve duvar döşemesi yüzde 9.63, sucuk yüzde 9.56, sıcak içecek makinaları yüzde 9.18, yatak (çift kişilik) yüzde 8.71, salam yüzde 8.51, dana eti yüzde 8.30, her türlü ev temizlik aletleri yüzde 8.07, sosis yüzde 8.02, genç odası takımı yüzde 7.68, tek masa yüzde 7.65, motorin yüzde 7.20."

En çok ucuzlayan ürünler

En çok ucuzlayan ürünlerin başında yüzde 28,19 ile sarımsak geldi. Diğer ürünler ise şu şekilde gerçekleşti:

"Patlıcan yüzde 17.63, domates yüzde 15.32, dolmalık biber yüzde 12.24, kabak yüzde 11.43, taze fasulye yüzde 11.35, salatalık yüzde 10.82, çarliston biber yüzde 9.68, sivri biber yüzde 8.97, çilek yüzde 8.50, kıvırcık yüzde 8.05, muz yüzde 7.20, kuru soğan yüzde 6.43, nane yüzde 5.49, dereotu yüzde 5.08, maydanoz yüzde 4.94, roka yüzde 3.72, yeşil soğan yüzde 3.25, yumurta yüzde 1.86, yoğurt yüzde 1.64."