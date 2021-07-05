PttAVM.com Genel Müdürü: Çocuklarını ödüllendirmek isteyen ailelerin çoğu 50-100 liralık ürünlerle sepetini dolduruyor

18 Haziran’da karnelerini alan, geçen günlerde yükseköğretim sınavlarını tamamlayan gençler için ailelerinin hediye alışverişleri arttı. PttAVM.com Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, "Çocuklarını ödüllendirmek isteyen ailelerin çoğunluğu 50 - 100 liralık ürünlerle sepetini dolduruyor. Bu rakamları 100 ila 300 lira arası hediyeler ve 300 - 1000 lira arasında olan hediyeler izliyor" diye konuştu.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre Çevikoğlu, en çok hediye edilen ürünleri şöyle anlattı