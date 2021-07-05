Amazon’un kurucusu Bezos, CEO’luk görevini bugün bırakıyor

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, bugün CEO'luk görevini devredip özel uzay keşif firması, hayırseverlik işleri ve diğer işleriyle odaklanmaya hazırlanıyor. Bir çevrim içi kitapçıdan dev bir şirkete dönüştüren Bezos, arkasında devası bir mirasın yanında, şirketin işçilere yönelik politikası gibi birçok sorunu bırakıyor.

Amazon'u basit bir çevrim içi kitapçı sitesinden dünyanın en büyük şirketlerinden birine dönüştüren Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini bırakıp yeni bir kariyer macerasına atlamaya hazırlanıyor.

Geçen Mayıs'ta, CEO'luk görevini 5 Temmuz’da Andy Jassy’e devrederek daha çok özel uzay keşif firması, hayırseverlik işleri ve diğer işleriyle odaklanmaya karar veren 57 iş insanı, 27 yıl önce kurduğu şirkette yönetim kurulu başkanı olarak kilit bir rol oynamaya devam edecek.

Dev firmadaki bu geçiş bir dizi muhteşem başarının ardından gelse de şirket, hem rakiplerini ezmek için izlediği uygulamaları hem de bir milyonu aşan işçilerine yönelik endişe verici muamele nedeniyle hakkındaki soru işaretlerinden bir türlü kurtulamadı.

'Bezos dönüşümsel bir lider oldu'

Brookings Enstitüsü Teknoloji İnovasyon Merkezi'nde kıdemli uzman Darrell West, "Bezos dönüşümsel bir lider oldu...kitap satışı, perakende pazarı, bulut bilişim ve eve teslimatta. Online mağazaya gitmek, sipariş verip ertesi gün de teslim almak gibi pek çok kolaylığı, insanların doğal kabul ettiği pek çok uygulamayı sunan bir öncüydü. Tüm e-ticaret sektörü birçok yeniliğine bu kişiye borçlu" ifadelerini kullandı.

'2020 yılında yıllık 386 milyar dolar gelir'

Bugün piyasa değeri 1.7 trilyon dolardan fazla olan Amazon, e-ticaret, bulut bilişim ve daha birçok faaliyetten 2020 yılında yıllık 386 milyar dolar gelir elde etti.

Endpoint Technologies Associates analisti Roger Kay, Bezos'un bir sonraki pazarı bulmak için "doğru şeyi bulma içgüdüsü’nün olduğunu söyledi. Kay, Amazon'un ilk yıllarında kârdan vazgeçerek, her şeyi genişletmeye yeniden yatırarak rakiplerini geride bıraktığını da ekledi.

Amazon'un bu yükselişi, Bezos'u, şirketin hisselerinin bir kısmını boşanma anlaşması kapsamında, eski karısı MacKenzie Scott'a vermesinin ardından bile 200 milyar dolara yakın servetiyle dünyanın en zengin insanlar arasında almasını sağladı.

İşçilere yönelik politikası eleştiri konusu

Şirket, işçilere verdiği 15 dolarlık asgari ücret ve diğer haklarla övünse de verimlilik ve işçi gözetimine amansız odaklanmasının çalışanlarına makine gibi davrandığı eleştirilerinden kurtulamıyor.

İşçi sendikası The Teamsters, yüksek cirolu iş yerlerinde 'insanlık dışı muamale karşıladıkları güvenli olmayan ve düşük ücretli işlerle uğraştıkları gerekçesiyle Amazon çalışanlarını örgütlemek için bir kampanya başlattı.