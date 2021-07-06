İngiliz banka Barclays, kripto para borsası Binance'a ödeme yapmayı durdurdu

İngiliz banka Barclays, Malta merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurdu.

Kripto para borsası Binance'a karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından İngiliz banka Barclays'ten de veto yedi.

NTV'nin Financial Times'tan aktardığı habere göre Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek duyurdu. Banka, ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.

Para çekimi devam ediyor

Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini ise yapabiliyor.