Kredi yapılandırmada yeni yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), kredi yönetmeliğiyle ilgili değişikliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik'e eklenen bir fıkra ile 'donuk alacaklar'a ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun olumlu bulunması halindeyse borçlular yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

Öte yandan bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkaracak. Kurul bu süreyi değiştirmeye yetkili olacak.

Donuk alacak nedir?

2017 yılında yapılan düzenlemeyle tüketici kredilerinin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına imkan tanındı. Donuk alacak, bankalar tarafından verilen kredinin geri ödemesinde 3 aylık yaşanan gecikme durumunun söz konusu olması, bu kredinin donuk olarak sınıflandırılmasına neden olur. Özetle, banka açısından ödenme ihtimali düşük olan alacaklar ya da ödenemeyecek olan alacaklar için 'donuk' tabiri kullanılır.

Ödemenin takip edildiği aşamalardan üçüncüsüne gelindiğinde kredi donuk olarak nitelendirilir. Bu aşamadan sonra bankanın söz konusu kredinin yüzde 20’si kadar olan tutarı ayırması gerekir. Sonraki aşamada yüzde 50’sini, beşinci ve son aşamada ise yüzde 100’ünü ayırması gerekmekte. Böylece banka batma olan krediye karşı tedbir almış olur.

Bir kredi donuk hale gelmiş ise bunun için faiz tahakkuku ve reeskontu kesinlikle yapılmaz. Daha önce yapılan tahakkuk ve reeskontlar nakit olarak tahsil edilememişse bunların yeniden düzenlenmesi yapılır. Donuk alacaklar, bir takım şartları sağlaması durumunda Kredi ve Diğer Alacaklar Değerleme Fonu’na aktarılır.