Türk Lirası'nın reel değeri Haziran'da en düşük seviyeyi gördü

Merkez Bankası tarafından açıklanan Reel Efektif Döviz Kuru, haziran ayında 59.77 olarak gerçekleşti. Bu seviyeler TL'nin tüm zamanlarda gördüğü en düşük reel değer anlamına geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu yayımladı.

Bloomberg'in haberine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Haziran'da 59.77 değeri ile en düşük seviyeyi gördü.

Salgın yılı olan 2020'ye 75 seviyesinde başlayan reel efektif Döviz kuru gerileme ivmesine girmiş ve Kasım'da 60.45 seviyesini görmüştü. Reel efektif Döviz kuru sonrasında yükselişe geçerek Şubat'ta 69 seviyesinin üzerine kadar yükselmişti.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB'nin enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.