Akbank'ta sistemsel arıza nedeniyle 17 saattir bankacılık işlemleri yapılamıyor

Akbank müşterilerinin, dün sabah saatlerinden bu yana, hemen hiçbir bankacılık işlemini yapamadıkları ifade edildi.

Konunun sosyal medyaya yansımasıyla birlikte siber saldırı iddialarını da beraberinde gelirken, bankadan yapılan açıklamada sistemsel arıza olduğu belirtildi. Söz konusu arızadan internet ve mobil bankacılık kanalarının yanı sıra ATM işlemleri de etkilendi.

Bankadan yapılan açıklamada, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz" denildi.

​Bankadaki sorunun gece saatlerinde de devam ettiği müşteriler tarafından farklı mecralarda kayda geçirildi. Müşteriler, internet ve mobil bankacılığında aldığı hatanın ekran görüntülerini paylaştı.