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    Kıdem tazminatı

    Kıdem tazminatı tavanı yükseldi

    © AA / Arşiv
    Ekonomi
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    Yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayısı ile birlikte yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Temmuz – Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 280 lirayı aştı. Tavan artışı, brüt ücreti 7 bin 639 liranın üzerinde olanların daha yüksek kıdem tazminatı almasını sağlayacak.

    Çalışanların sigortası niteliğindeki kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.

    Posta Gazetesi'nin haberine göre, tazminatın alt limiti yılda bir kez ve üst limiti ise iki kez değişiyor. Alt limiti asgari ücret belirliyor. Asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yüzde 21.56’lık artışla brüt 3 bin 577 liraya çıkmıştı. Yani en düşük tazminatta bu tutar baz alınıyor.

    Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor. 4 Ocak’ta enflasyonla memur maaş artışı yüzde 7.36 olmuştu. Buna göre kıdem tavanı da 7 bin 639 liraya yükselmişti. Önceki gün açıklanan enflasyona göre 1 Temmuz itibarıyla memura yüzde 8.45 zam yapılmıştı.

    15 yıl çalışanın avantajı 9 bin 602 lira

    Yüzde 8.45’lik zamma paralel yeni tazminat tavanı da 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Yani her tam yıl için 645 lira daha fazla tazminat almak mümkün olacak. Yeni tavan Ocak 2022’ye kadar geçerli. Kıdem tazminatı tavanında yapılan artıştan, giydirilmiş ücreti 7 bin 639 liranın üzerinde olan çalışanlar faydalanacak.

    Örneğin; 10 bin lira ücreti ve 15 yıl çalışması bulunan bir kişi 1 Temmuz’dan önce işten çıkartıldığında veya emekli olduğunda 113 bin 715 lira alacaktı. Şimdi aynı durumdaki kişinin cebine net 123 bin 317 lira girecek. Bir başka deyişle yeni durumda 9 bin 602 lira daha fazla tazminat almış olacak. Bu tutar çalışma yılı arttıkça yükseliyor.

    8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanların önünde ise iki seçenek var.

    Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim. Bu şartları tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşında emekli oluyor. İkincisi ise 7000 gün prim ödeme süresi. 7000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmak koşuluyla emekli olabiliyor. Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK’dan yazı alarak çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını yasal olarak alabilir.

    Etiketler:
    tavan seviye, Tazminat, Kıdem tazminatı
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