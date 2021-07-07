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    Yabancıya konut satışı hedefi 20 milyar dolar

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    Yabancıya gayrimenkul satışında hedef yükseltildi. Geçen yıl 6 milyar dolar olan rakamın, 2025’te 20 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Yatırımcıların ise büyük oranda Uzakdoğu ve Afrika’dan gelmesi bekleniyor.

    Türkiye yabancıya gayrimenkul satış hedefini yükseltti. 2020’de yabancıya 6 milyar dolarlık gayrimenkul satılırken, 2025 yılında bu rakamın 20 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu satışların yarısının ise Uzakdoğu ve Afrika pazarından gelmesi bekleniyor.

    Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre,  Gayrimenkul İhracatı ve 2025 Stratejik Eylem Planı’nın açıklandığı toplantıda konuşan Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, 2020’de yabancıya 6 milyar dolarlık satış yapıldığını belirterek, "Hedefimiz 2025 yılında bu rakamı yıllık 20 milyara dolara taşımak" dedi.

    Yabancıya satılan konutların ortalama fiyatının 150 bin dolar olduğunu söyleyen Akbal, 2025 yılında ise bu oranı 225 bin dolara çıkarmayı amaçladıklarını açıkladı.

    Henüz 1.5 yıl önce kurulan dernek üyelerinin, yabancıya satılan her 100 konuttan 25’ini gerçekleştirdiğini kaydeden Akbal, "Türkiye’den gayrimenkul alan yabancılar yüzde 83.2 gibi yüksek oranda memnuniyet oranına sahip ve 10 yabancıdan 7'si yeniden almayı düşünüyor" dedi.

    Bu yıl ise 50 bin konut satmayı planladıklarını aktaran Akbal, "Kanal İstanbul'un temeli atıldı. Kanal İstanbul da hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak" dedi.

    Halihazırda Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri’nin en büyük alıcı olduğu Türkiye pazarında, Uzakdoğu ve Afrikalıların payının da yükselmesi bekleniyor. Singapur ve Hindistan’ın yanı sıra Afrika ülkeleri gibi yeni pazarlara da eğileceklerini açıklayan Akbal, “2025’te ev alan yabancıların yüzde 20’si Afrika, yüzde 25’i ise Uzakdoğu'dan gelecek. Böylece yabancıya satışta dünyada ilk 10’a girmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de, Türkiye'ye vatandaşlık hakkı için başvuran yatırımcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla 15 bin 176'ya ulaştığını dile getirerek şu açıklamalarda bulundu: "Gayrimenkul ve konut ağırlıklı olmak üzere fonlardan veya bankaya bir miktar para yatırarak elde edilmiş olan bu başvurulardan, 4,5 milyar dolar gelir elde edildi.”

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2025 yılında İstanbul’da yabancıya yıllık 40 bin konut satarak 10 milyar dolar gelir elde etmeyi planladıklarını söyledi.

    İstanbul’dan ev alan bir yabancının ortalama 3.5 ay Türkiye’de kaldığını aktaran Avdagiç, “Kaldıkları dönemde alışverişin dışında sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını da gideriyorlar ve ülkelerinde gönüllü elçiliğimizi yapıyorlar” dedi. Avdagiç, bundan sonraki süreçte katma değerli konut üretilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Londra’da bir metrekare fiyatına İstanbul’dan daire alıyorlar. Değerli konut ürettiğimizde, gelecek profili de değiştirmiş oluruz” diye konuştu.

    Etiketler:
    Gayrimenkul, Konut satışı
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