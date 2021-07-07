Akbank kredi ve kredi kartı ödemelerini 1 gün faizsiz öteledi

Akbank, bankacılık işlemlerinde yaşanan kesintilerle ilgili kredi ve kredi kartı ödemelerinin 1 gün faizsiz olarak ötelendiğini açıkladı.

Akbank, dijital kanallarındaki 24 saati aşan kesintilerle ilgili ilk bir basın duyurusu yayımladı.

Banka açıklamasında kredi kartı borçları ve ekstre kesim tarihlerinin bir gün ertelendiği ve bu bir gün için faiz işletilmeyeceği belirtildi.

Akbank’ın açıklaması şöyle:

06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com’dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz.

Akbank'ın aldığı kararlar şöyle:

- 06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.