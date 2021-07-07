Akbank'tan sistemsel arızaya ilişkin yeni açıklama

Akbank, son iki gündür yaşanan sistemsel arıza ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sistemlerinin gelecek saatlerde kademeli devreye alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Son iki gündür yaşanan sistemsel arızayla ilgili olarak Akbank'tan yeni bir açıklama geldi.

Kesintilerin giderilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü belirtilen açıklamada, "Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" dendi.

Akbank'tan yapılan son açıklama şöyle:

"Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz."

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