Karamollaoğlu: Zam yağmuru, artık dolu ve fırtınaya çevrilmiş durumda

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Daha şimdiden Temmuz ayında, Haziran'ı mumla arar hale geldik. 30 Haziran'ı, 1 Temmuz'a bağlayan gece ardı ardına zam haberleri geldi. Dolu gibi zam yağıyor. Zam yağmuru artık dolu ve fırtınaya çevrilmiş durumdadır" dedi.