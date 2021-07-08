Karamollaoğlu: Zam yağmuru, artık dolu ve fırtınaya çevrilmiş durumda

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Temmuz ayı itibariyle üst üst yapılan zamları eleştirerek sözlerine başlayan SP lideri, vatandaşın geçinemediğini vurguladı.
Karamollaoğlu’nun gündeme ilişkin değerlendirmeleri özetle şöyle:
- Daha şimdiden Temmuz ayında, Haziran’ı mumla arar hale geldik. 30 Haziran’ı, 1 Temmuz’a bağlayan gece ardı ardına zam haberleri geldi. Bir gecede elektrik yüzde 15, doğalgaz yüzde 12, LPG yüzde 15, öğrenci harcı yüzde 10 zamlandı. Pandemide normalleşmenin başladığı ilk günden beri adeta bir ‘Anormal Ekonomik Pandemi' ile karşı karşıya kaldı insanımız…
- Dolu gibi zam yağıyor. Uzunca bir süredir her yeni güne zam haberiyle uyanıyor, her gece yatmadan yeni bir zam haberi alıyoruz. Bir ürüne yıl içerisinde 7-8 kez zam geliyor; bir yıl içerisinde toplamda yüzde 100’leri bulan zamlar insanımızın belini büküyor. Durum öyle bir hal aldı ki; market çalışanları, fiyat etiketlerini değiştirmekten yorgun düştüklerini ifade ediyor. Allah aşkına; evlerimizdeki en temel ürün olan sıvı yağ fiyatlarına bir bakın!
- Yüzde 100’leri aşan zamlar nedeniyle insanımız yağ alırken kara kara düşünür hale geldi. Bunun yanında Türk Lirası her geçen gün eriyor, diğer para birimleri karşısında her geçen gün değer kaybediyor. Bakınız sadece son 1,5 yılda; euro yaklaşık yüzde 55, dolar yüzde 46, altın fiyatları yüzde 71 düzeyinde artış gösterdi.
- Özetle; uzunca bir süre önce başlayan sağanak zam yağmuru; artık dolu ve fırtınaya çevrilmiş durumdadır. Dolu gibi yağan zamlar nedeniyle insanımız her geçen gün daha da zorlanmakta; geçim sıkıntısı giderek büyümektedir.
'Tüketici enflasyonu son 2 yılın zirvesine çıktı'
- Bildiğiniz üzere TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 artış gösterdi. Bu oranlarla, tüketici enflasyonu son 2 yılın zirvesine çıkmış oldu. Ayrıca bu oranlar TÜİK’e göre; gerçek rakamların bunun çok daha üzerinde olduğu hem uzmanlar tarafından tespit ediliyor hem de vatandaş tarafından çarşı-pazarda hissediliyor.
- Ama bu oranlara rağmen; Türkiye enflasyonda adeta şampiyonluğu kimseye kaptırmıyor! Biz, bu durumu ülkemize yakıştıramıyoruz! Biz, TÜİK’in marketi ile insanımızın marketi arasındaki fiyat farklarına itiraz ediyoruz! Bizim gönlümüz, insanımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale getirilmiş olmasına razı gelmiyor!
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