Hürriyet yazarından Bodrum'daki fiyatlara tepki: 8 litrelik bir suya yazılan 960 TL’ye asla 'Tamam' demem, diyemem

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdiği yazısında "Her şeye 'Tamam' derim ama 8 litrelik bir suya yazılan 960 TL'ye asla 'Tamam' demem. Diyemem. Siz de demeyin" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, '8 litre su 960 TL' başlığıyla yayımlanan yazısında Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

Sözlerine "Lahmacun fiyatlarını kabullendik. Dedik ki serbest piyasa. Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var. Bazı balık restoranlarında neredeyse 'euro' üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok" diye başlayan Ün, "Ama su bu, su! Bildiğimiz su! Hem de 0.33’lük. Tanesine 40 TL yazmışlar. Hiç utanmamışlar. Hiç çekinmemişler" ifadesini kullandı.

© Fotoğraf : Hürriyet gazetesi Ün, bu noktada sözünü ettiği faturanın fotoğrafını paylaştı.

"Fatura Bodrum’dan. Bölgenin en ünlü mekanlarının birine ait" bilgisini veren Ün, şöyle devam etti: