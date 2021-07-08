Rusya'dan Türkiye'ye turlar Haziran'da yaklaşık yüzde 40 pahalandı

Rusya İstatistik Servisi’nden (Rosstat) yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan Türkiye’ye olan turların fiyatları Mayıs ayına kıyasla Haziran'da yüze 38.9 arttı. Bu arada Rusya’daki üç, dört ve beş yıldızlı otellerde konaklama fiyatları da düştü.