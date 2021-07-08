İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı neredeyse 3 milyon

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 2 artışla 2 milyon 950 bin 761 kişi oldu.

Dünya’nın haberine göre, Haziran ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 2 artış göstererek 2 milyon 950 bin 761 kişi oldu.

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı da haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.6 artışla 179 bin 298 oldu.

İŞKUR aylık bültenine göre, 2021 yılının ilk 6 ayında açık iş sayısı yüzde 3.2 artışla 775 bin 473'e ulaştı. Açık işlerin yüzde 98.9’u özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, 369 bin 611 açık iş ile imalat sanayi sektöründe oldu.

En çok açık iş ‘satış danışmanı, konfeksiyon işçisi ve proses işçisi’ mesleklerinde yer aldı.

Kayıtlı işsiz sayısı geçen yıla yüzde 12.7 azaldı

İŞKUR aracılığıyla 70 bin 366’sı erkek, 36 bin 259’u kadın olmak üzere 106 bin 625 işe yerleşme gerçekleşti. 2021 yılında ise 492 bin 750 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Haziran 2021 döneminde sektörler itibariyle en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe ‘imalat’ alanında, mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla ‘satış danışmanı, konfeksiyon işçisi, turizm ve otelcilik elemanı’ mesleklerinde gerçekleştirildi.

Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12.7 azalırken; kayıtlı işsizlerin yüzde 52’si erkek, yüzde 48’i kadın, yüzde 36.8’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.