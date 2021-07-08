IMF Başkanı'ndan Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinin Batı Avrupa ekonomilerinden daha hızlı büyüyeceği tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Üç Deniz Zirvesi ve İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Orta ve Doğu Avrupa'daki 12 AB üyesini kapsayan Üç Deniz İnisiyatifi ekonomilerinin batı Avrupa'daki komşularından daha iyi performans göstermeye devam ettiğini kaydetti.
İnisiyatif ülkelerinin 2015-2019 döneminde yılda ortalama yüzde 3.8'lik gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi sağladığını anımsatan Georgieva, bunun 15 AB ülkesinin oranının neredeyse 2 katı olduğunu aktardı.
Georgieva, Üç Deniz İnisiyatifi ekonomilerinin geçen yıl ortalama yüzde 4 küçüldüğünü belirterek, Batı Avrupa'daki daralmanın bunun yaklaşık 2 katı büyüklüğünde olduğunu ifade etti.
Adriyatik, Baltık ve Karadeniz’i kapsayan 'Üç Deniz İnisiyatifi'nde, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor.
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