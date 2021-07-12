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    Antalya, konut, ev

    Satılık ve kiralıkta fiyat artışları yüzde 135'e dayandı

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    Ekonomi
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    Yalova’dan Hatay’a kadar bütün Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinin yazlık konut kiraları ile konut satış fiyatları, bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte yüzde 135’e varan oranlarda arttı.

    Hepsiemlak, Haziran 2021 Emlak Endeksi sonuçlarını açıkladı. Hem satılık hem de kiralık konutlardaki aylık ve yıllık değişim rakamları tüketicilerden gelen talebi ortaya koydu. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki satılık konut fiyatlarının yıllık bazdaki değişiminde yüzde 78 ile İzmir-Seferihisar ilk sırada yer aldı. Seferihisar’ı yüzde 69-54 arasındaki değişimler ile Muğla-Fethiye, Antalya-Serik, İzmir-Urla, Aydın-Didim, Muğla-Bodrum, Muğla-Milas, İzmir-Çeşme, Antalya-Döşemealtı ve Aydın-Kuşadası takip etti.

    İlçe bazında bakıldığında ise son 1 ayda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde satılık konut fiyatı en çok artan ilçelerde İzmir-Foça, Muğla-Milas, Balıkesir-Erdek, Antalya-Serik ve Muğla-Fethiye ilk 5 arasında yer alıyor.

    Kiralık daire fiyatında en fazla yükseliş Balıkesir'de

    Kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı bir önceki yıla oranla Balıkesir-Edremit’te 11 TL’den 26 TL’ye yükselerek yüzde 135’lik bir artış oldu.

    Yüzde 83’lük artışın yaşandığı Aydın-Kuşadası’nda ise fiyatlar bir yıl içerisinde 15 TL’den 28 TL’ye yükselmiş durumda. Antalya-Konyaaltı yüzde 63 ile, Muğla-Bodrum yüzde 62 ile, İzmir-Çeşme yüzde 55 ile ve Antalya-Alanya da yüzde 53 ile yüzde 50’nin üzerinde artışın gerçekleştiği illerin başında geliyor.

    Satılık konutlarda Muğla ilk sırada yer alıyor

    Verilere göre, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki satılık konut fiyatlarının yıllık bazdaki değişiminde yüzde 54’lük artış ile Muğla ilk sırada yer aldı.

    Muğla’da geçen yılın aynı döneminde ortalama 5 bin 296 TL olan metrekare birim fiyatı 8 bin 182 TL’ye yükseldi. Muğla’yı yüzde 45-22 arasındaki artışla Antalya, Hatay, Aydın, Balıkesir, Mersin (İçel), İzmir, Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova takip etti.

    Aylık fiyat artışında Hatay ilk sırada

    Hepsiemlak Haziran 2021 Emlak Endeksi verilerine göre, son 1 ayda fiyatı en çok artan illere bakıldığında ise Hatay, Aydın ve Muğla öne çıkıyor. Bu üç ilde aylık fiyat artışı yüzde 6-10 arasında gerçekleşti.

    İl bazında ise kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı Muğla’da 1 yıl içinde 41 TL’den 77 TL’ye yükselerek yüzde 90’lık bir artışın gerçekleştiği görülüyor.

    Yüzde 60’lık artışın yaşandığı Mersin’de ise fiyatlar bir yıl içerisinde 12 TL’den 19 TL’ye yükseldi. Ortalama metrekare fiyatı 11 TL’den 17 TL’ye yükselen Balıkesir, yüzde 50’nin üzerinde artışın gerçekleştiği illerin başında geliyor. Hatay’da yüzde 46’lık bir fiyat artışı gerçekleşirken Hatay’ı yüzde 46-30 arasındaki artışlar ile Çanakkale, İzmir, Aydın, Antalya, Yalova ve Tekirdağ takip ediyor.

    Talep devam edecek

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, şunları kaydetti:

    “Geçtiğimiz sene Bodrum, Çeşme gibi en popüler diyebileceğimiz yazlık ilçelerimize olan talep hızla artarken beraberinde yüksek fiyat artışlarına da sebep olmuştu. Bu iki ilçemizde metrekare birim fiyatları 15 bin TL mertebesine ulaştı. Yazlık arayan vatandaşlarımız fiyatı biraz daha cazip olan ilçelere yönlendi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde havasıyla, deniziyle hayran bırakan tüm ilçe ya da beldelerimize talep neredeyse eşit seviyede dağılmış durumda. Bu bölgelere olan talebin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyoruz.”

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    Etiketler:
    Emlakçı, Emlak, Satılık, Kiralık, Kira, Marmara Bölgesi, Akdeniz, Ege, Türkiye
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