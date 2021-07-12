Haziran ayında 134 bin 731 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında yıllık bazda yüzde 29.1 azalmasına karşın; bir önceki aya göre iki katından fazla artış kaydetti. Mayıs ayında 59 bin adet olarak gerçekleşen konut satışları haziran ayında 134 bin 731 olarak gerçekleşti.

Mart ayında 100 bin adedi geçen, nisanda 95 bin ile yüzleri güldüren konut satışları, mayıs ayındaki tam kapanmanın etkisiyle 59 bin adet olarak gerçekleşmiş ve son 1 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Zirvede yine İstanbul var

Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9.9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5.6 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Bir önceki aya göre ise ipotekli satışlarda güçlü bir artış göstererek 3 katına çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21.4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 21.5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Yabancılara haziran ayında 4 bin 748 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185.3 artarak 4 bin 748 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran ayında ilk sırayı 2 bin 257 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 906 konut satışı ile Antalya, 300 konut satışı ile Ankara, 221 konut satışı ile Mersin ve 148 konut satışı ile Bursa izledi.