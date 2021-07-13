Türkiye’de 2 milyon 685 bin memur, ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini bekliyor; sendikalar seyyanen zam istiyor. 2018’den bu yana toplam yüzde 11.40 zam yapıldı, enflasyon ise yüzde 24.28 olarak gerçekleşti

Türkiye’de sayıları 2 milyon 658 bin 555 olan kamu emekçileri toplu sözleşme masasına oturmaya hazırlanıyor. Memur konfederasyonlarına göre iki yıl önce belirlenen maaş zamları, enflasyon karşısında eriyerek kayıp bin lirayı geçti. Ağustosta yapılacak olan yeni görüşmelerde bu kaybın giderilmesini isteyen memur seyyanen zam bekliyor.

Memur-Sen Konfederasyonu, 2021 yılının ikinci altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklandığı günde enflasyon rakamları ve memurun düşen alım gücünü protesto etmek için 81 ilde basın açıklaması gerçekleştirdi. Memur-Sen bu açıklamalarında iki yıldaki kaybı ortaya koydu. 2019 yılı ağustos ayında açıklanan ve 2020 yılı ocak ayından itibaren geçerli olan Hakem Kurulu kararından bugüne 18 ay geçtiğini belirten Memur Sen, bu sürede gerçekleşen enflasyonun 24.28, hedeflenen enflasyonun ise yüzde 7.5 olduğunu hatırlatarak bu sürede memura verilen zammın yüzde 11.40’ta kaldığını açıkladı. Bu açıklamaya göre dolar yüzde 46.05, euro 54.50 artarken yağın litresi yüzde 16.04, elektriğin yüzde 30.91, doğalgazın yüzde 23.68 arttı. Memur-Sen bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinde de yine yetkili konfederasyon olarak imza ve hakeme götürme yetkisini elinde bulunduruyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, iktidar ile en fazla üyeye sahip Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile KESK ağustosta 2022-2023 zam oranlarını görüşmek üzere masaya oturacak. İktidar ağustostaki görüşmelerde yine hedef enflasyona göre zam verirse, memur sıkıntılı bir döneme daha girecek. Çünkü iktidarın Orta Vadeli Programı’nda (YEP) TÜFE’nin 2022’de yüzde 6, 2023’te ise yüzde 4.9 olması öngörülüyor. Son verilere göre yüzde 17.53 seviyelerinde olan TÜFE’nin gelecek yıl yüzde 6’ya inmesine ihtimal verilmiyor. Bütün memur konfederasyonları toplu sözleşme öncesinde seyyanen zam ile kayıpların giderilmesini istiyor.

KESK, sadece geçen yılın kayıplarını telafi edebilmek için maaşların 2021 başından itibaren seyyanen bin lira artırılmasını istiyor. Hesaplamaya göre, Haziran 2019’da 6 bin 733 lira olan yoksulluk rakamı 2021 itibariyle 9 bin 332 liraya ulaştı. Maaşların 2022’de en az yüzde 40 artırılmasını, 2023’te de 6 aylık dilimler halinde “gerçek enflasyon+3 refah payı” istiyor. Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının alım gücünün son bir yılda 688 lira düştüğünü vurguladı. Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması toplamının 2 bin 84 lira, kira giderinin de 1180 lira olduğuna açıkladı. Birleşik Kamu-İş, kayıpların karşılanabilmesi için ücretlere öncelikle yüzde 30 oranında zam yapılmasını istiyor. Bu zamdan sonra 2022 için yüzde 15+15, 2023 için de yüzde 15+15 zam talep etti.