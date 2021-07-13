Kayıt
13:43 13 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Özel sektörün yurt dışına kredi borcu 2 milyar dolar arttı

    © AA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104142/65/1041426521_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_ffd4abec98a16986b957e9d1baec743b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202107131044954246-ozel-sektorun-yurt-disina-kredi-borcu-2-milyar-dolar-artti/

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2 milyar dolar artarak 175.6 milyar dolar oldu. Bu borçların 166 milyar doları uzun vade; 9,6 milyar doları kısa vadeli borçlardan oluştu. Mayıs ayında uzun vadeli borçlar artarken kısa vadeli borçlar ise geriledi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borçlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2 milyar dolar artarak 175.6 milyar dolar oluştu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2.2 milyar dolar artarak 166 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 135 milyon dolar azalarak 9.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

    Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.7 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 406 milyon dolar azalışla 21.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 549 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2.3 milyar dolar oldu.

    Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalar 4.2 milyar dolar artarken; tahvil stokunun ise 1.2 milyar dolar artarak 8.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 294 milyon dolar azalışla 6.3 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 56 milyon dolar azalışla 1.2 milyar dolara geriledi.

    Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1.6 milyar dolar artarak 111.1 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 392 milyon dolar azalarak 9.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

    Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 166.0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.8'inin dolar, yüzde 35.3’ünün Euro, yüzde 2.2’sinin Türk lirası ve yüzde 1.7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştururken 9.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37.2’sinin dolar, yüzde 36.6’sının Euro, yüzde 22.8’inin Türk lirası ve yüzde 3.4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştu.

    Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 166 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 41,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 58.9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84.2’sini finansal kuruluşların, yüzde 15.8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluşuyor. 

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42.6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

    Etiketler:
    Ekonomi, Türkiye, Borç, Kredi, yurt dışı, Özel sektör, Dolar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Üç balonunun aynı anda havalandığı uçuşta katılımcılar, Göbeklitepe, Harran Ovası ve Şanlıurfa kent merkezini kuş bakışı görme fırsatı buldu.
    'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de balon uçuşları başladı
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    İstiklal Caddesi
    Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet