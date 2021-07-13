KESK toplu sözleşme teklifini açıkladı

Kamu sektöründe üçüncü büyük sendika olan KESK’in Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik, 2022 için tüm kamu çalışanlarının maaşlarında yansımalarla birlikte yüzde 43.5 artış yapılmasını talep etti.

Sözcü'nün haberine göre KESK ayrıca, net 4 bin 810 TL olan en düşük memur maaşının 5 bin 219 TL'ye çıkartılmasını, bu tutar üzerine yüzde 33.21 artış yapılmasını talep etti. Buna göre en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL olması istendi.

'Kamu emekçileri son iki yılda yüzde 8.5 reel gelir kaybı yaşamıştır'

İki yılda en düşük memur maaşında döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle 84 dolarlık kayıp yaşandığını belirten KESK Eş Başkanı Bozgeyik, "Asgari ücretteki sınırlı artışlara rağmen kamu emekçilerinin maaş artışı asgari ücretin de altında kalmıştır. Son iki yılda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6 bin 733 TL'den 2 bin 599 TL artışla, yani yüzde 38.6 artışla, 9 bin 332 TL'ye çıkmıştır. Kamu emekçileri son iki yılda, yoksulluk sınırı verilerine göre yüzde 8.5 reel gelir kaybı yaşamıştır" dedi.

KESK’in diğer talepleri şu şekilde sıralandı: