İstanbul Havalimanı işletmecisinden Türkiye tarihinin en büyük refinansmanı

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı, 5,8 milyar euro borcunu refinanse etti.

Bloomberg'in haberine göre, İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA Havalimanı, 5,8 milyar euro (6,9 milyar dolar) borcunu mevcut kreditörlerle yaptığı görüşmeler sonucunda refinanse etti.

Mayıs ayında anlaşmaya varıldığını belirtirken kredinin vadesinin 2 yıl uzatıldığını, faizlerinin ise düşürüldüğünü belirtti.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti Bankası’ndan 2015’te vade sonu 2031’de olan kredi anlaşması imzalamıştı.

Çin'den finansman arayışı şimdilik tıkandı

Şirket, aynı kredinin refinansmanı için Çinli bankalarla da görüşmeler yapmıştı. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Çin’den finansman arayışının şimdilik ilerlemediğini belirtti.

Bir İGA yetkilisi refinansman anlaşmasına ilişkin detayları doğruladı. Halkbank yorum yapmazken diğer bankalar ilk etapta konuya ilişkin Bloomberg'in sorularına dönüş yapmadı.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen havayolu işletmecilerine verilen destek çerçevesinde İGA, karşılıklı mahsuplaşma esasıyla devletten garanti ödemeleri almazken, karşılığında devlete kira da ödememişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, söz konusu uygulamanın 2 yıl için geçerli olabileceğini, işletme süresinin de bu kapsamda uzatılabileceğini ifade etmişti.