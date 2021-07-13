Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Türkiye ekonomisi yıl sonunda yüzde 7 büyüme gösterebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'deki Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelerek, büyüme mesajı verdi. Elvan, "Bu yılki büyümeye ilişkin öncü göstergeler çok olumlu geldi. Türkiye ekonomisi yıl sonunda yüzde 7 büyüme gösterebilir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Bakan Elvan toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, katılımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı. Geçen yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Elvan, bu yıl ki büyümeye ilişkin öncü göstergelerin çok olumlu geldiğini, Türkiye ekonomisinin yılsonunda yüzde 7 civarında bir büyüme gösterebileceğini kaydetti.

Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen cari işlemler tarafında umut verici gelişmeler olduğuna da işaret eden Elvan, güçlü ihracat performansı, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki ılımlı toparlanmanın bu olumlu görünümün ana itici unsuru olduğunu belirtti.

Elvan, ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Maliye politikaları ile para politikalarının el ele yürüyeceğine işaret eden Elvan, mali disiplinin son 19 yılda Türkiye ekonomisinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.

Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları kapsamında kırılganlıkları azaltma, verimliliği ve rekabeti artırmaya yönelik ekonomik eylemler dizisi tasarladıklarını belirten Elvan, tüm bu eylemlerin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Yatırımları teşvik etmek için de atacakları adımlar hakkında da bilgi veren Elvan, Yatırım Teşvik Sistemini sadeleştirip yeniden düzenleyeceklerini söyledi.

Elvan, "Öngörülebilirliği artırmak ve bürokrasiyi azaltmak için Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu'nu kuracağız. Proje bazlı teşvikler için nakit teşvik uygulamalarını başlatacağız. Yeni yatırımlar için diğer vergi ödemelerinden belirli bir oranda yatırım katkı payı düşülmesine izin vereceğiz. Küresel değer zincirlerinin ilave entegrasyonu için ürün bazlı destek programları uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan konuşmasının ardından, programa katılan Alman şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin Türkiye ekonomisine ve Türkiye'de yatırım imkânlarına ilişkin sorularını da yanıtladı.