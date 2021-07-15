Artel, kredi derecelendirmesi alan ilk özel Özbek üretim şirketi oldu

Özbekistan’ın en büyük şirketlerinden biri olan Artel Electronics LLC (“Artel”), Fitch Ratings tarafından ilk kez derecelendirildi. Notu ‘B’ ve görünümü durağan olarak belirlenen Artel, 'üç büyük' uluslararası derecelendirme kuruluşundan biri tarafından değerlendirilen ilk özel Özbek üretim şirketi oldu.

Fitch Ratings raporunda Artel’in 'iç pazardaki lider konumunu', 'faaliyetlerinden güçlü finansal kaynak beklentisini' ve tanınmış uluslararası orijinal donanım üreticileriyle (OEM) 'uzun vadeli başarılı iş birliğini' övgüye değer buldu. Şirketin finansal ve ticari pozisyonunun titizlikle değerlendirilmesinden sonra belirlenen derecelendirme, şirketin bir borçlanıcı olarak güvenirliği açısından bağımsız bir kriter sağlıyor.

Özbekistan'ın yakın zamanda devreye aldığı iş reformları, ülkenin önde gelen şirketlerine yeniden yapılandırma, uluslararası fonlama fırsatlarına erişme ve dış pazarlara açılma imkanı sağlıyor. Bu fırsatlardan yararlanan Artel Electronics, finansal raporlama ve ÇSY alanında en iyi uluslararası uygulamaları takip ederek mevcut süreçlerinde güncellemeler yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda profesyonel bir denetleme kurulunun oluşturulmasının yanı sıra şirketin UFRS standartlarındaki son üç yıllık konsolide finansal tabloları Deloitte tarafından ilk kez denetlendi.

Artel’in uluslararası standartlara uyum sağlama çalışmalarında aktif görev alan yönetim kurulu üyesi ve deneyimli iş stratejisi uzmanı Kıvanç Işık, Fitch'ten gelen haber hakkında şu yorumda bulundu:

“Küresel bağlarımızı güçlendirmeye ve pek çok ülkede konumumuzu sağlamlaştırmaya devam ederken bu gelişme Artel için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Söz ettiğim ülkelerden biri olan Türkiye’de çok sayıda iş ortağıyla yakın ilişki içinde çalışıyoruz ve önümüzdeki yıllarda sayılarının artacağına inanıyoruz.”

Artel olarak bölgedeki konumumuzu sağlamlaştırma ve güçlü uluslararası büyümemizi sürdürme yolunda çalışırken kredi derecelendirmesi almak bizim için önemli bir hamle oldu. Artel, ihracat pazarlarındaki varlığının yanı sıra Türkiye genelinde iş ortakları ve tedarikçilerle yakın ilişkilere sahip. Ülkede aktif olarak yeni iş ortakları ve fırsatlar aramak ve pazarda yaygınlığımızı artırmak iş stratejimizin merkezinde yer alıyor.”

Artel Electronics LLC Artel Electronics LLC Finans Direktörü Bektemir Murodov şu açıklamada bulundu:

“Bugün Fitch tarafından ilk derecelendirmemizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şirketimizi en iyi uluslararası kurumsal yönetim uygulamalarıyla uyumlu hale getirme sürecinde aylarca çalışan Artel ekibinin emekleri sayesinde bu aşamaya gelebildik. Bu derecelendirme, yabancı ortaklarımızla iş birliğimizi derinleştirmemize ve yeni fonlama seçeneklerine erişmemize yardım etmenin yanı sıra uluslararası sermaye piyasalarına girmemizde bir sonraki doğal adım olacak.”

2011 yılında sadece belirli üretim hatlarına sahip bir şirket olarak kurulan Artel, Özbekistan’ın her bölgesinde faaliyette bulunuyor.