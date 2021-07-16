Bütçe Haziran'da 25 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 25.03 milyar TL açık verdi. Faiz dışı açık ise 15.62 milyar TL olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113.4 milyar lira, bütçe gelirleri 88.3 milyar lira oldu.

Bu gerçekleşmelerin sonunda bütçe açığı 25 milyar lira olarak kaydedildi.

Faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL olurken faiz dışı açık ise 15.6 milyar TL oldu.

Ocak-Haziran döneminde bütçe açığı 32,5 milyar TL

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 663.4 milyar TL, bütçe gelirleri 630.8 milyar TL oldu.

Bütçe açığı ise aynı dönemde 32.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde faiz dışı bütçe giderleri 572.5 milyar TL olarak kaydedilirken, faiz dışı fazla ise 58.3 milyar TL oldu.