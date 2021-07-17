Türkiye ceviz üreticileri, cari açığı azaltmayı hedefliyor

Ceviz üreticileri Derneği'nin yeni dönem Yönetim Kurulu adına bir konuşma yapan Erba Tarım Kurucusu Ömer Ergüder "Üyelerimiz yaklaşık 35 bin dekarı kapsayan orta ve büyük ölçekli tarım arazilerinde modern tarım teknikleri kullanarak, dünya standartlarında ceviz üretimi yapmakta olan kurumsal girişimcilerdir. Derneğimizin ana amacı dünyanın en büyük ceviz pazarı olan Türkiye'de, üyelerimiz tarafından yüksek standartlarda üretilen lezzetli ve kaliteli ceviz miktarını arttırarak, 250 milyon dolara yaklaşan cari açığa pozitif katkı sağlamaktır. Bizim görevimiz dünyanın en iyisini üretmek, tüketicilerimizden ricamız ise Türkiye'nin üretimi lezzetli ve kaliteli cevizi ısrarla talep etmeleridir" dedi.

'35 bin dekarda verimlilik iki katına çıkacak'

T24'ün haberine göre Ceviz Üreticileri Derneği üyeleri 35 bin dekarda dikili 900 binden fazla ceviz ağacı ile kısa vadede yıllık 19 bin ton rekolteye ulaşmayı hedeflerken Türkiye genelinde dekar başına 200-250 kg olan ortalama ceviz verimini de 500-550 kilograma yükseltmeyi planlıyor.

Bu hedefe ulaşmak için oluşturulan üretim komitesi, fidan seçiminden bahçe kurulumuna, bitki beslemeden sürdürülebilir bahçe yönetimine, eğitimden tarım teknolojileri kullanımına kadar modern tarım teknikleri konusunda üyelerine yol göstermek için kollarını sıvadı.

Modern tekniklerle sürdürülebilir tarım

Derneğin en önemli amaçlarından biri sadece ceviz ağaçlarının bulunduğu kapama bahçelerde modern ve en son teknoloji ile üretim yapmak. Bu sayede en çok su isteyen meyvelerden biri olan cevizi üretirken su harcamasını da en aza indirmek amaçlanmakta. Ceviz üretimi çok uzun yıllara yayılan ve gerçek verimine 9 yıldan önce ulaşamayan bir üretim sektörü. Bu uzun süreçte ilaç, gübre, su, elektrik ve makine ekipmanlarının en verimli şekilde kullanılması çok önemli. Dernek üyeleri özellikle doğa ile dost ve sürdürülebilir tarım tekniklerini kullanma yönünde çaba göstermekte. Bu sayede ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlanırken binlerce insana da iş olanağı yaratılmakta.