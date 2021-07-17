OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

OPEC'in haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Amerika başta olmak üzere küresel ekonomide yılın ilk çeyreğinde öngörülenden daha iyi bir ekonomik toparlanma olması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşılamanın hızı petrol talebinde belirleyici oluyor.
Öte yandan, salgında yeni varyantların ortaya çıkması ekonomik büyüme öngörülerine ilişkin belirsizlik oluşturmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, bu yıl OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük 2.7 milyon varil artarak 44.7 milyon varile ulaşacağı, talepteki en büyük artışın Amerika'dan kaynaklanacağı tahmin ediliyor. Söz konusu artışa rağmen petrol talebinin 2019 seviyesinden yaklaşık 3 milyon varil düşük olacağı hesaplanıyor.
Bu kapsamda OPEC, küresel petrol talebine ilişkin büyüme öngörüsünü günlük yaklaşık 6 milyon varil olarak sabit tuttu. Böylece, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 96.6 milyon varil olması bekleniyor.
Küresel ekonomik büyümede gelecek yıl sağlıklı bir toparlanma yaşanmasına yönelik beklentiler ve aşı programlarının hız kazanması, petrol talebindeki artış öngörülerini destekliyor.
OPEC'in petrol üretimi haziranda arttı
Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 1.1 milyon varil artarak yaklaşık 94.5 milyon varil oldu.
Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan'da artarken, en büyük düşüş Irak'ta görüldü.
Günlük üretim geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 425 bin varil artış gösterdi, Irak'ta 10 bin varil geriledi.
OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 520 bin varil artarak 68.5 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.
Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, haziranda bir önceki aya göre 63 adet artarak 1433 oldu. Bu kulelerden 354'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)