Rusya, Amerikan kamu borcundaki yatırımlarını azalttı

Rusya'nın mayıs ayında ABD devlet tahvillerine yaptığı yatırımların yaklaşık 150 milyon dolar azaldığı öğrenildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre Rusya’nın geçtiğimiz mayıs ayında ABD devlet tahvillerine yaptığı yatırımlar yaklaşık 150 milyon dolar azaldı.

Rusya’nın yatırım portföyü, nisan ayında 3.957 milyar dolara ve yatırımların yüzde 30 oranında düştüğü mart ayında 3.976 milyar dolara karşı mayısta 3.805 milyar dolar oldu.

Rusya, 2018’de 96 milyar dolara ulaşan portföyündeki varlıkları satmaya başladıktan sonra Amerikan kamu borcunu en çok elinde tutan ülkelerin arasından çıktı.

Rus yetkililer birçok kez ABD'nin yaptırım politikasıyla kendi para birimine olan güveni sarstığını, ülke rezervlerinin ulusal borca yatırımını azalttığını ve dış ticaret hacminin artmasına katkıda bulunduğunu açıklamıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, haziran başlarında Ulusal Refah Fonu’ndaki dolar payını sıfıra indirerek tasarruflarını euro ve yuan payını yükseltmişti.