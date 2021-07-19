Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol üretiminde Mayıs 2022'de kriz öncesi seviyelere döneceğiz

Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Novak, OPEC+ ittifakının bugünkü toplantısında küresel petrol arzını ağustos ayından itibaren günlük 400 bin varil artırma konusunda uzlaşmasını değerlendirdi, bu sonucun Rusya’nın petrol üretimi bakımından Mayıs 2022'de kriz öncesi seviyelere dönmesini sağlayacağını belirtti.

Novak, “Rusya, önümüzdeki yılın mayıs ayında kriz öncesi seviyelere ulaşacağız ve bu, ağustostan itibaren her ay petrol üretimini (günde) 100 bin varil olacak şekilde artırmamızı sağlayacak. Bu, şu anda bulunduğumuz ve önümüzdeki yıl yaklaşık 21 milyon ton ek üretim yapmamızı sağlayacak olan oldukça yüksek bir hacim. Varil başına ortalama 60 dolar fiyatla bütçeye ek olarak 400 milyar rublenin (46 milyar TL) üzerinde gelir sağlayacak” diye konuştu.

OPEC+ Mayıs 2022’den itibaren aralarında BAE, Suudi Arabistan, Rusya, Kuveyt ve Irak’ın da bulunduğu bazı üyeler için üretim kotalarını artırdı. Rusya’nın üretim kotasını bu çerçevede 11 milyon varil/gün düzeylerinden 11.5 milyon varile çıkmasını da değerlendiren Novak, “Bu da bizim için olumlu, 2022'nin ikinci yarısında üretimi artırmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya’nın da aralarında olduğu müttefikleri OPEC+ küresel petrol arzına pandemi nedeniyle yaşanan şok sonrası piyasayı dengelemek için uyguladıkları kesintileri kademeli olarak artırmak konusunda anlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) görüşülen yeni koşullarla uzlaşıya destek vermesinin ardından bugün Viyana’da bir araya gelen OPEC+ ağustos ayından itibaren küresel petrol arzına 400 bin varil/gün daha ekleyecek.