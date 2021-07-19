Tüketici güveni Temmuz'da geriledi

​​​​​​​TÜİK ve Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen 'Tüketici Eğilim Anketi' sonuçlarına göre; mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz'da geçen aya göre yüzde 2.7 azaldı. Haziran'da 81.7 olan endeks, 79.5'e geriledi.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi haziranda 61 iken, Temmuz'da yüzde 5.1 azalarak 57.9 oldu.

Dünya'nın aktardığı habere göre, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziranda 82.9 iken, temmuzda yüzde 3.8 azalarak 79.8 olarak kayıtlara geçti.

Haziran'da gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 86 iken, Temmuz ayında yüzde 3.3 azalarak 83.2'ye geriledi.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi haziranda 96.9 iken, Temmuz'da yüzde 0.1 artarak 97 oldu.