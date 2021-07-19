Kripto paraya vergi ve sermaye şartı

Kripto para alım satımında denetimi güçlendirecek yasa çalışmasının tamamlandığı, Ekim'de Meclis'e sunulacağı açıklandı. Vergi ve sermaye şartı getirilecek düzenlemede, model olarak Avrupa ve ABD örnek alınacak ancak daha sıkı bir yapı hedeflendiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, yatırımcının korunması, kara paranın önlenmesi, kripto para alım satımında denetimi güçlendirecek yasa çalışmasının tamamlandığını, Ekim'de Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Gül, Batı Avrupa, ABD benzeri bir düzenleme olacağını belirterek, "Biz serbest kambiyo, kur rejimi olan bir ülke olduğumuz için biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz" dedi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak ve şirketlerde de sermaye şartı aranacak.

'Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre verilecek'

Yasada kripto varlık çeşitleri de tanımlandı. İhraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı belirlendi. Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.

Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre verilecek. Aracı kurum sahiplerinde de belirli kriterler aranacak, güvenlik soruşturmaları, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar devreye girecek. Denetim yetkisi Mali Suçları Araştırma Kurulu'na verilirken, BDDK tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabete yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.

'Yasaklayanlar genelde demokrasi problemi olan ülkeler'

Gül, "Yasaklayanlar genelde demokrasi problemi olan ülkeler. Batı Avrupa, Amerika'da serbest mekanizmalar var. Biz biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz. Serbest kambiyo rejiminin olduğu bir yapıda üç aşağı beş yukarı Batı Avrupa veya Amerika benzeri düzenleme yapma arayışı içerisindeyiz. Avrupa Birliği'nin bununla ilgili esas düzenlemeleri 2024'te olacak" dedi. Gül, çalışmanın hazır olduğunu ve yeni yasama yılında Meclis'e geleceğini söyledi.

Vergide stopaj öne çıkıyor

Verginin gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı tartışılırken stopaj seçeneği ağırlık kazanıyor. Amerika kripto para sahiplerinden vergi alıyor. Amerika'da 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin Vergi Dairesi'ne bildirilmesi öngörülürken, Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'da 600 euro üzerindeki değerler altından vergi alınmaması gibi uygulamalar bulunuyor.

Merkez Bankası'nın kripto paraların ödemelerde kullanımını yasaklayan yönetmeliği Nisan'da yaşama geçmişti. Merkez, kripto paranın herhangi bir düzenleme, denetime tabi olmaması, piyasa değerinin aşırı oynak olması, yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması nedeniyle ödemelerde kullanımının büyük risk olduğuna dikkat çekmişti.

Binlerce vatandaşı dolandıran Thodex'in finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koyan MASAK geçen yıl da büyük bölümü Amerikan borsasına gönderilmeye çalışılan 120 milyon liraya yakın kripto parayı tespit etmişti.

MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yükümlüler arasına alarak, kripto varlık kullanılmak suretiyle terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda önemli bir adım attı. Mayıs'ta yürürlüğe giren yönetmelikle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, Milli Piyango İdaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına alınarak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirlerden yükümlü tutuldu.