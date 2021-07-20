Kayıt
10:58 20 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ziraat Bankası

    Ziraat Bankası, gayrimenkul zengini

    © AA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 06
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043940486_0:-1:2000:1125_1200x675_80_0_0_ca1ac94736691bb7e6139897ccca9226.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202107201045006542-ziraat-bankasi-gayrimenkul-zengini/

    Ziraat Bankası’nın ödenmeyen krediler nedeniyle portföyüne eklenen gayrimenkullerin 2017 yılından bu yana 8 kat artarak, 672 milyon liradan 5.3 milyar liraya yükseldiği belirtildi.

    Ziraat Bankası'nın bireysel, ticari ve zirai alacaklar nedeniyle edindiği gayrimenkullerin miktarı 5 milyar 375 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

    Sözcü'den İsmail Şahin'in aktardığına göre, son dönemde Demirören Grubu'na Doğan Holding'in medya varlıklarının alımı için verilen krediler ve sonrasında uhdesine geçirdiği Kemer Country golf arazileriyle gündemde olan Ziraat Bankası'nın Mart 2021 sonu itibarıyla yıllar içinde bireysel, ticari ve zirai alacaklar nedeniyle edindiği gayrimenkullerin miktarı 5 milyar 375 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

    2017 yılı sonunda 672 milyon 899 bin lira olan söz konusu rakam 2018 yılında 1 milyar 227 milyon 120 bin liraya yükseldi. 2019 yılında ise bankanın alacaklarından dolayı edindiği gayrimenkullerin toplamı 3.8 kat artarak 4 milyar 753 milyon liraya çıktı.

    Bireysel alacaklardan dolayı bankanın uhdesine geçen gayrimenkullerin değeri 2018 yılında 17 milyon 591 bin lirayken, 2019'da 18 milyon 767 bin lira oldu. Zirai alacaklardan dolayı edindiği gayrimenkullerin toplamı 2018'de 100 milyon 315 bin lirayken 2019'da 150 milyon 770 bin oldu.

    Ticari alacaklarından dolayı Ziraat Bankası'nın eline geçen gayrimenkullerin toplamı 2018 yılında 1 milyar 109 milyon 214 bin lira iken 2019 yılında 4 milyar 584 milyon 56 bin liraya yükseldi. Bir yılda ticari alacaklar nedeniyle bankaya devredilen gayrimenkul miktarındaki 3.5 kat artış dikkat çekti.

    Büyük bölümü ticari krediden kaynaklanıyor

    Bireysel, ticari ve zirai alacaklar nedeniyle edindiği gayrimenkullerin miktarı 2020 yılında 5 milyar 334 milyon liraya çıkarken, Mart 2021 sonu itibarıyla bu rakam 5 milyar 375 milyon 894 bin lira oldu. Söz konusu miktarın 8 milyon 90 bin lirası bireysel alacaklardan, 126 milyon 832 bin lirası zirai alacaklardan, 5 milyar 240 milyon 912 bin lirası ise ticari alacaklardan kaynaklandı.

    1.685 gayrimenkul satışta

    Ödenemeyen krediler dolayısıyla bankaların eline geçen gayrimenkuller daha sonra internet üzerinden satışa sunuluyor. Ziraat Bankası da söz konusu gayrimenkulleri bankanın internet sitesi üzerinden parça parça satışa çıkarıyor. Hali hazırda arsadan konuta, işyerinden tarlaya toplam bin 685 adet gayrimenkul Ziraat Bankası tarafından vitrine konmuş durumda. Ancak Ziraat Bankası'nın ödenemeyen krediler dolayısıyla portföyünde kaç adet gayrimenkul olduğu tam olarak bilinmiyor.

    Etiketler:
    Gayrimenkul, Ziraat Bankası
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yörede yaşanan halk tarafından keşfedilen ve tamamen doğal yollarla oluşan ada bölgede ‘Yüzen Adalar’ olarak biliniyor.
    Bingöl'ün 'Yüzen Adalar'ı
    Karikatür
    Eski AB Konseyi Başkanı Tusk, AB'nin çöküşüne ilişkin bir senaryo dile getirdi
    İnfografik
    Nisan'dan bu yana Afganistan'daki durum nasıl değişti?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet