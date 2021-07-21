Kira ve özel yurt fiyatlarında artış: İl il fiyatlar

Üniversite öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, birçok ilde hem kira hem de özel yurt fiyatları arttı. 100 metrekare bir ev için Türkiye genelinde kiralar 800 lira ile 3 bin 900 lira arasında değişiyor. Özel yurtların yıllık fiyatı ise 6 bin liradan başlıyor, 68 bin liraya kadar çıkıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiş ve bu nedenle ev kiralamalara talep düşmüştü.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre kiralar 2020 yılında, 2019 yılındaki neredeyse benzer şekilde devam ederken bu yıl ise ciddi artışlar gözlemlendi.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, salgının ve deprem tecrübelerinin artması ile birlikte kişilerin konut tercihlerinin değiştiğini, bununla birlikte özellikle bazı konum ve özellikteki konutların kira değerlerinin arttığını söyledi.

Üniversite bölgeleri için yapılan araştırmada da Antalya, Muğla, Mersin gibi bölgelerde artışın yüksek olduğunu belirten Maya, "Pandemi ile birlikte bu bölgelerde belki de ilk defa bu kadar uzun süre yaşanma sürelerine ulaşılması kira artışında etkili oldu. Eylülde üniversitelerin yüz yüze eğitime geri dönmesi ile birlikte rakamlar bir miktar daha artabilir" dedi.

En pahalı İstanbul

Yapılan araştırmaya göre en yüksek kirayı İstanbul’da eğitim gören öğrenciler ödeyecek. 100 metrekare bir ev için Beşiktaş’ta 3 bin 900 lira, Kadıköy’de 3 bin 700 lira talep ediliyor, Avcılar’da rakam 2 bin liraya kadar geriliyor. İzmir’de aynı büyüklükteki bir evin kirası 1200 lira ile 2500 lira arasında değişirken, Ankara’da 1600 liradan başlıyor, 2500 liraya kadar çıkıyor.

Ülke genelinde aynı büyüklükteki bir ev için en düşük kirayı ise Çorum, Sivas ve Trabzon’da eğitim görenler ödeyecek. Bu illerde 800-850 liraya kiralık ev bulmak mümkün.

Eskişehir ilk sırada

İl geneline bakıldığında ise en fazla kira artışı öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir’de oldu. Şehirde son 1 yılda kiralar ortalama yüzde 37.95 arttı. Eskişehir'i yüzde 29.09 ile Ankara, yüzde 27.61 ile Antalya, yüzde 27.21 ile Muğla, yüzde 22.22 ile Kahramanmaraş, yüzde 22.07 ile Mersin, yüzde 21.74 ile Hatay, yüzde 21.18 ile Adana, yüzde 20.89 ile İstanbul, yüzde 16.62 ile Aydın, yüzde 14.72 ile İzmir takip etti.

© Fotoğraf : Hürriyet gazetesi Kaynak: TSKB Gayrimenkul Değerleme (Değerler belirlenirken, yaklaşık 100 m² alanlı, standart tarzda daireler dikkate alınmıştır. Belirtilen değerler, yaklaşık değerlerdir.)

Özel yurtları tercih eden öğrencilerin yapacağı harcama da arttı

Özel yurtları tercih eden öğrencilerin yapacağı harcama geçen yıla göre arttı. Yurtlarfiyatlar.com kurucusu Tuğrul Arslan geçen yılla karşılaştırdığımızda yurt fiyatlarında ortalama yüzde 20 oranında artış olduğunu söyledi. Arslan, "Tek kişilik odaların ücretlerinde yüzde 25-30’ları bulan bir artış söz konusu. 2 ve 3 kişilik odalarda ortalama yüzde 20’lik bir artış görülmekle birlikte 4 ve 6 kişilik odalardaki artış yüzde 10-15 civarında" dedi.

68 bin TL'ye kadar çıkıyor

En uygun fiyatlı yurtların Trabzon ve Konya’da yer aldığını belirten Arslan, en yüksek fiyatlı öğrenci yurtlarının İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunduğunu belirtti ve şu bilgileri verdi:

"İstanbul genelinde yurt fiyatları 9 bin TL ile 68 bin TL arasında değişiyor. İstanbul’un en pahalı yurtları Beşiktaş, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerinde. Bu ilçelerde öğrenci yurdu fiyatları ev kiralarına yaklaşıyor. Avcılar, Maltepe ve Beykoz’da ise görece daha uygun fiyatlı yurtlar bulmak mümkün. Öğrenci yoğunluğunun en fazla olduğu Üsküdar, Beşiktaş, Kadıköy, Fatih gibi ilçelerde ise ortalama yurt fiyatları yıllık 18 ile 32 bin TL civarında. Ankara genelinde özel yurt fiyatları 8 bin ile 48 bin TL arasında değişiyor.

Çankaya, üniversite kampüslerinin en yoğun olduğu ilçe olduğu için diğer ilçelere göre daha pahalı, en yüksek fiyatlar da bu bölgede. Yıllık fiyatlar Altındağ’da 9-30 bin lira, Gölbaşı’nda 8-26 bin lira, Yenimahalle’de 13-35 bin lira, Etimesgut’ta 20-28 bin lira, Keçiören’de 13 bin 500-18 bin lira arasında değişiyor. İzmir’de ise işletmelerce Balçova’da 20-30 bin lira, Bornova’da 17 bin 500-44 bin lira, Buca’da 17 bin 500-24 bin lira, Çiğli’de 8-16 bin lira, Karşıyaka’da 19-28 bin lira, Urla’da 15-20 bin lira talep ediliyor."

2020-21 eğitim öğretim döneminde öğrenci yurtlarının yüzde 5-10 doluluk oranları ile hizmet verdiğini belirten Arslan, "Bu süreçte kapanan ya da faaliyet alanını değiştirip otel, apart gibi işyerlerine dönüşen yurtlar oldu. Kapanan yurtlar yerine yeni açılan yurtlar önceki yıllarda oluşan arzı dengeleyecektir ancak 2020 yılında üniversiteyi kazanan öğrenciler ilk kez bu yıl yurtta kalacakları için normalin 2 katına yakın bir talep oluşmasını bekliyoruz” dedi.

Pandemi ile tek kişilik odalara talebin arttığını belirten Arslan, "Pandemi dolayısıyla kapasitelerini azaltan öğrenci yurtları bu yıl daha az sayıda öğrenciye hizmet vereceklerinden masraflarını karşılamak için yurt fiyatlarını da artırdılar" diye konuştu.