CNR Fuarcılık için mahkemeden iflas kararı

Türkiye’nin en büyük fuar şirketlerinden biri olan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş için mahkeme iflas kararı verdi.

CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında Flap Kongre tarafından geçen şubat ayında alacakların tahsili için iflas davası açılmıştı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava 13 Temmuz 2021'de sonuçlandı ve mahkeme şirketin iflasına kararı verdi.

CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş için Bakırköy 1. İcra Dairesi tasfiye sürecini başlattı. CNR’ın karara itiraz hakkı bulunuyor.

Mahkemenin iflas kararı almasının ardından CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Haberde bahsi geçen Ankaralı firmaya, 2017 yılında gerçekleştirecekleri bir toplantı için 8 yıl önce bir yer kiraladık. Yaptığımız sözleşmede mücbir sebep dışında iptalin söz konusu olmayacağı net bir şekilde ifade edilmişti.

Ancak ortada mücbir bir sebep olmamasına rağmen etkinlikten 3 ay önce sözleşmeyi iptal etmek istediler ve yerel mahkemede dava açıldı. Biz de yerel mahkemede kaybedince Yargıtay'a Duruşmalı İtirazda bulunduk. Yargıtay da bu talebimizi kabul etti ve 14 Eylül 2021 tarihine gün verdi. Bütün avukatlarımızla o gün orada hazır olacak ve savunmamızı yapacağız.

'Ne gerekiyorsa onu yapacağız'

CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş., 21 grup şirketimizden biridir. Bu çok eski bir dava ve şu an bu şirketimiz faal değildir. Hukuka güvenimiz tamdır. Yargı süreci de henüz tamamlanmış değil. Yargıtay'ın alacağı karara göre hareket edeceğiz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yargı sürecini tamamlanmasını bekliyoruz."

Davanın geçmişi

Ankara merkezli Flap Kongre, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş ile 822 bin 563 euro alacağı için karşı karşıya gelmişti. 2019 yılında dava açması Flap Kongre, Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine karar verilmişti.

Flap Kongre alacaklarını tahsil edememesi üzerine, Ankara 22. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlatmıştı.

Mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra takibine ilişkin bir ödeme yapılmaması üzerine 26 Şube 2021 tarihinde Flap Kongre, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine iflas davası açmıştı.