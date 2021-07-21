MTA, 5 yılda 292 ton altın keşfetti

Türkiye’nin maden kaynakları gün yüzüne çıkarılıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün son yıllarda yaptığı keşifler kapsamında son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, 4 milyar ton linyit bulundu. Son 10 yıl içerisinde uranyum kaynağı ise 3’e katlandı.

Türkiye’de son yıllarda büyük bir hız kazanan arama çalışmalarıyla birçok yeni maden sahası bulunuyor. Cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel hammaddeler Türkiye’nin dört bir yanından ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekiyor.

Uranyum kaynağı 10 yılda üçe katlandı

Enerji Bakanlığı öncülüğünde son on yılda hız kazanan uranyum arama çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye’deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir’de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir kaynağa sahip.

MTA son 30 yılda 301 ton keşfetti

2020’de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları da sürüyor. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son 5 yılda gerçekleşti. Son 5 yılda keşfedilen altın 292 tonu buldu. Büyük bir bölümü son yıllarda yapılan keşiflerle artan Türkiye’nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa’da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.

4 milyar ton linyit bulundu

Yerli kömür keşifleri de, enerjinin yerli kaynaklardan karşılanmasında büyük öneme sahip. MTA son yıllarda yaptığı çalışmalarla 4 milyar ton linyit keşfetti. Evlerde, enerji santrallerinde ve sanayide kullanılan yerli linyit ile ithal kömür ihtiyacı azaltıldı.

Ayrıca yine son yıllarda yapılan çalışmalarla 2.52 milyon ton metal bakır, teknolojinin her alanında kullanılan 235 bin ton nadir toprak elementi, ağırlıklı olarak plastik, kağıt ve boya sektörlerinde kullanılan 864 bin ton metal titanyum, 2.4 milyar ton tarımda kullanılan polihalit keşfedildi.