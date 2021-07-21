'Eşel Mobil Sistemi'nin 2021 maliyeti 18 milyar TL'ye yaklaştı, ÖTV zammı gelebilir'

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, Eşer Mobil Sistemi'nin 2021 yılı maliyetinin yaklaşık 18 milyar TL olduğunu belirtti. Aktaş, "18 Mayıs 2021 de olduğu gibi bir defa daha zaruri bir ÖTV artırımına gidilebilir" dedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Kurucu Başkanı Fesih Aktaş, sendikanın hafta sonu yapılan 2. olağan genel kurulunda sektörün geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü gazetesinin haberine göre Fesih Aktaş, tekrar başkan seçildiği genel kurulda Eşel Mobil Sistemi'nin LPG'de 2020 yılı eylül ayından beri, motorin ve benzinde ise 2020 aralık ayından beri kesintisiz şekilde devam ettiğini ancak bu desteğin sürdürülebilmesi için zaruri bir ÖTV artırımına gidilebileceğini belirtti.

Dünya petrol ve akaryakıt piyasalarında 2020 yılı mart nisan aylarındaki sert düşüşler sonrası 2021 yılının ilk aylarından itibaren başlayan yükseliş hareketinin sekiz ayda yükseliş trendine girdiğini hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti: