Dogecoin Mayıs ayından bu yana yüzde 80 değer kaybetti: Elon Musk'a güven azaldı

Dünyanın en zengin ikinci kişisi ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın tweetleri ile yükselen dogecoin Mayıs’tan itibaren yüzde 80 değer kaybetti.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, dünyanın en zengin ikinci kişisi ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın ‘Saturday Night Live’ isimli televizyon şovuna konuk olup burada dogecoin’den bahsetmesinden bugüne dogecoin, ABD doları karşısında yüzde 80 değer kaybetti.

7 Mayıs’ta 0.68 dolardan işlem gören dogecoinin bugünkü fiyatı 0.16 dolar civarında.

Musk’ın uzun süre attığı tweetler nedeniyle dogecoin’in değerinin artmasının ardından 8 Mayıs’ta çıkacağı televizyon programı yatırımcılar tarafından merakla izlenmeye başlanmıştı.

Ancak o gece beklenen olmadı ve Elon Musk’ın tv programında dogecoinle ilgili yaptığı skecin ardından para biriminin değeri düşmeye başladı. Kripto para birimi o günden bugüne yüzde 80 değer kaybetti.

Temmuz ortası itibariyle Musk hala dogecoin hakkında tweetler atmaya devam etse de bu tweetler paranın değeri üzerinde eskisi kadar etkili olamıyor. Kripto yatırımcılarının bu konuda duyarsızlaştığı ve Musk’a olan güvenlerinin azaldığı düşünülüyor.

Mayıs sonunda Tesla’nın Bitcoin ile alışverişi askıya almasının ardından Bitcoin’de yaşanan düşüş nedeniyle kripto yatırımcılarının Musk konusunda daha dikkatli davrandığı görülüyor.