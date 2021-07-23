MASAK, 100 milyon liralık kripto paraya bloke koydu

Pandemi sürecinde 100 milyon lirayı kripto para yoluyla yurtdışına çıkarmak isteyen şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK, bazılarının ABD borsasına gönderilmeye çalışıldığını belirledi.

Kurul, kripto varlık yoluyla terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda arka arkaya bir dizi adımı devreye aldı.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre MASAK, birinci adımda kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayımlayarak, 'kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi' konusunda yükümlü kuruluşlar arasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları belirledi.

Söz konusu düzenlemeyle FETÖ ve benzeri yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.