TMSF, Akmis Tarım'ı satışa çıkardı

2016'da alınan kararla yönetimine kayyum atanan Akmis Tarım, TMSF tarafından 1.8 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akmis Tarım Ltd. Şti'ye ait ve 2016'da alınan kararla yönetimine kayyum atanan Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 1.8 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan işletmenin ihalesi 25 Ağustos'ta yapılacak.

Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Gaziantep'te 13.227 m² alanlı tarım ve hayvancılık tesisi vasıflı taşınmaz ile makine ve demirbaşlardan oluşuyor.