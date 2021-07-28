Özhaseki'nin 'Sığınmacıların ekonomiye katkısı var' açıklamasına yanıt: Katkıyı kayıtsız istihdamla yapıyorlar

Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği Koordinatörü Burçak Sel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin mültecilerle ilgili “Bu insanların ekonomimize de katkıları var” açıklamasına yanıt olarak, “Özhaseki’nin işaret ettiği katkıyı, kayıtsız istihdam tarafından yapmak durumunda kalıyorlar" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, sığınmacılar için “Suriyeli ve Afgan sığınmacılar bazı şehirlerde sanayiyi ayakta tutuyor… Bu insanların ekonomimize de katkıları var” dedi. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği Koordinatörü Burçak Sel, Özhaseki’nin açıklamasını değerlendirdi.

'Mültecilerin kayıtsız çalışması sermaye gruplarının işine geliyor'

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sel, sığınmacıların kötü şartlar altında çalıştırıldıklarını vurgulayarak, “Afganlara baktığımızda ülke genelinde kayıtsızlık oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Kayıtsızlık oranının kendisi, çalışma hayatında da kayıtsız olarak istihdama neden oluyor ve dolayısıyla hak kaybına yol açıyor” diye konuştu.

Sel, Afganlar dışındaki diğer sığınmacıların da kayıtsız çalıştırıldığına dikkat çekerek,ifadesini kullandı.

Sel, kayıtsız istihdamın devreden çıkarılması gerektiğini aktararak, sığınmacılar ile yerli emek gücü arasındaki rekabetin, “nefrete” dönüştüğüne işaret etti. Sel, devletin ve sermaye gruplarının mültecilerin çalışmasına ilişkin düzenlemelerde sessiz kaldığını kaydederek, mültecilerin kayıtsız çalışmasının sermaye gruplarının işine geldiğini ifade etti.

Sel, Özhaseki’nin açıklamasının doğru yönü olduğunu ancak yeterli olmadığını belirterek, “Mülteciler ekonomiye sadece katkıda bulunmuyor ama katkıda bulunmakla yetinmeyip bazı sektörleri de yeniden canlandırıyorlar” dedi.