Rusya ekonomisi pandemi öncesi seviyeye döndü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın 'Rus ekonomisindeki mevcut durum' başlıklı raporunda, "Gayri safi yurt içi hasıla haziran ayında pandemi öncesi seviyeye döndü (2019'un dördüncü çeyreğine + yüzde 0.1). 2020 Haziran ayına göre ekonomik büyüme yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. 2021'in ilk iki çeyreğinde yüzde 10.1 büyüdü" ifadelerine yer verildi.

Geçen yılın rakamlarının, uygulanan karantina kısıtlamaları nedeniyle baz alınamayacağı için bundan böyle ekonomik toparlanmayla ilgili değerlendirmelerde 2019'un dördüncü çeyreğindeki rakamların baz alınacağı kaydedildi.