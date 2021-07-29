Merkez Bankası, yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e çıkardı

Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12.2 olan enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak yukarı yönlü güncelledi.