Dış ticaret açığı Haziran'da 2.85 milyar dolar

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı nihai dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı 2.85 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat yüzde 38.7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Haziran ayında yüzde 82.5 iken, 2021 Haziran ayında yüzde 87.4'e yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Haziran ayında yüzde 48 artarak 12 milyar 792 milyon dolardan, 18 milyar 932 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Haziran ayında 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 48.4 artarak 37 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101.4 oldu.

Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 40, ithalat yüzde 27 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat yüzde 27.4 artarak 126 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 11.4 azalarak 23 milyar 893 milyon dolardan, 21 milyar 166 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 75.9 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83.2'ye yükseldi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Haziran 2021 Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.8 oldu.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.6 oldu.

Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.9 oldu.

Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 75.2 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Haziran ayında ara mallarının payı yüzde 75.2, sermaye mallarının payı yüzde 15.0 ve tüketim mallarının payı yüzde 9.8 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı yüzde 75.6, sermaye mallarının payı yüzde 14.1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.1 oldu.

İhracatta zirve her zamanki gibi Almanya

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 705 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 348 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 271 milyon dolar ile

Birleşik Krallık, 1 milyar 82 milyon dolar ile İtalya, 913 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9'unu oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 386 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 6 milyar 773 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 245 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 475 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 892 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.2'sini oluşturdu.

En fazla ithalatta Çin liderliğini koruyor

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 321 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 248 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 10 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41.3'ünü oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 144 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 12 milyar 631 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 272 milyon dolar ile

Almanya, 5 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 585 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40.1'ini oluşturdu.